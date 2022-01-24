В МИД ФРГ заявили о намерении сохранить дипломатическое присутствие на Украине
- Legion-Media
«Мы сохраняем возможность работы наших представителей на Украине. Наше дипломатическое присутствие на месте, чтобы в этой ситуации поддерживать Украину», — приводит его слова в ходе брифинга РИА Новости.
При этом МИД Германии предлагает членам семей дипломатов и сотрудников немецких организаций при желании покинуть Украину, уточнил он.
Ранее стало известно, что Британия начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве.
При этом, как заявила британский посол на Украине Мелинда Симмонс, посольство Великобритании в Киеве остаётся открытым и продолжает свою работу.