В МИД ФРГ заявили о намерении сохранить дипломатическое присутствие на Украине

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МИД Германии намерен сохранить дипломатическое присутствие на Украине для помощи в урегулировании ситуации. Об этом заявил представитель ведомства Кристофер Бургер.
В МИД ФРГ заявили о намерении сохранить дипломатическое присутствие на Украине
  • Legion-Media

«Мы сохраняем возможность работы наших представителей на Украине. Наше дипломатическое присутствие на месте, чтобы в этой ситуации поддерживать Украину», — приводит его слова в ходе брифинга РИА Новости.

При этом МИД Германии предлагает членам семей дипломатов и сотрудников немецких организаций при желании покинуть Украину, уточнил он.

Ранее стало известно, что Британия начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве.

При этом, как заявила британский посол на Украине Мелинда Симмонс, посольство Великобритании в Киеве остаётся открытым и продолжает свою работу.

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