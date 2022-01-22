МИД Великобритании рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину

МИД Великобритании рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на Украину.

Об этом говорится в рекомендациях по Украине на сайте британского ведомства.

«Министерство иностранных дел, по делам содружества и международного развития рекомендует не совершать каких-либо поездок в Луганскую область, Донецкую область... Министерство также рекомендует воздерживаться от поездок в другие регионы Украины без крайней необходимости», — говорится в рекомендациях.

Также британским гражданам рекомендуется уведомлять консульские службы о пребывании на территории Украины.

В ведомстве предупреждают о вероятности «быстрого развития событий на Украине».

Ранее журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщил, что в Госдепартаменте США распорядились эвакуировать семьи дипломатов с Украины с 24 января. По его словам, информацию подтвердили в официальных источниках.

В Госдепартаменте США не подтвердили РИА Новости информацию о подготовке эвакуации семей американских дипломатов с территории Украины.