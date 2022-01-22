МИД Великобритании рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину

Короткая ссылка
МИД Великобритании рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на Украину.
МИД Великобритании рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину
  • © Alex Lentati/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом говорится в рекомендациях по Украине на сайте британского ведомства.

«Министерство иностранных дел, по делам содружества и международного развития рекомендует не совершать каких-либо поездок в Луганскую область, Донецкую область... Министерство также рекомендует воздерживаться от поездок в другие регионы Украины без крайней необходимости», — говорится в рекомендациях.

Также британским гражданам рекомендуется уведомлять консульские службы о пребывании на территории Украины.

В ведомстве предупреждают о вероятности «быстрого развития событий на Украине».

Ранее журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщил, что в Госдепартаменте США распорядились эвакуировать семьи дипломатов с Украины с 24 января. По его словам, информацию подтвердили в официальных источниках.

В Госдепартаменте США не подтвердили РИА Новости информацию о подготовке эвакуации семей американских дипломатов с территории Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить