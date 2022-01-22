Fox News: Госдеп США распорядился начать эвакуацию семьей дипломатов с Украины 24 января
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«Государственный департамент приказал семьям персонала посольства США на Украине начать эвакуацию из страны в понедельник», — написал журналист Fox News Лукас Томлинсон в Twitter.
По его словам, информацию подтвердили в официальных источниках.
Ранее в американском посольстве на Украине сообщили о прибытии первой партии военной помощи из США.
Она включает в себя примерно 200 тыс. фунтов летального вооружения, в том числе боеприпасы.