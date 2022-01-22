Fox News: Госдеп США распорядился начать эвакуацию семьей дипломатов с Украины 24 января

Короткая ссылка
Госдепартамент США начнёт с 24 января эвакуацию семей американских дипломатов с Украины.
Fox News: Госдеп США распорядился начать эвакуацию семьей дипломатов с Украины 24 января
  • Gettyimages.ru

«Государственный департамент приказал семьям персонала посольства США на Украине начать эвакуацию из страны в понедельник», — написал журналист Fox News Лукас Томлинсон в Twitter.

По его словам, информацию подтвердили в официальных источниках.

Ранее в американском посольстве на Украине сообщили о прибытии первой партии военной помощи из США.

Она включает в себя примерно 200 тыс. фунтов летального вооружения, в том числе боеприпасы.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Добавьте RT в список ваших источников
    Ранее на эту тему:
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить