Первая партия новой военной помощи США прибыла на Украину

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Первая партия новой военной помощи от США доставлена на Украину, сообщило американское посольство в Киеве.

«Первая партия помощи, которую недавно постановил отправить на Украину президент Байден, прибыла на Украину ночью», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Отмечается, что партия включает в себя примерно 200 тыс. фунтов летального вооружения, в том числе боеприпасы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты намерены продолжить оказывать военную помощь Украине.

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