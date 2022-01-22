Первая партия новой военной помощи США прибыла на Украину

Первая партия новой военной помощи от США доставлена на Украину, сообщило американское посольство в Киеве.

«Первая партия помощи, которую недавно постановил отправить на Украину президент Байден, прибыла на Украину ночью», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Перша з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом Байденом для України, сьогодні вночі прибула в Київ. Цей вантаж включає близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпасів для захисників України на лінії фронту [1/2] pic.twitter.com/6TEDKIjOFP — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2022

Отмечается, что партия включает в себя примерно 200 тыс. фунтов летального вооружения, в том числе боеприпасы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты намерены продолжить оказывать военную помощь Украине.