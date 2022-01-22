В Госдепе заявили об отсутствии намерений эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины

В Госдепартаменте США опровергли информацию о подготовке эвакуации семей американских дипломатов с территории Украины.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе американского ведомства на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения СМИ, анонсировать на этот счёт пока нечего.

«Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как всегда, в случае ухудшения ситуации с безопасностью», — заявили в Госдепе.

В Государственном департаменте также добавили, что если будет принято решение об изменении позиции в отношении американских дипломатов и их семей, то «американские граждане не должны предполагать, что состоится спонсируемая правительством эвакуация».

«В настоящее время для вылетов доступны коммерческие авиарейсы», — заявили в ведомстве.

Ранее журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщил, что в Госдепартаменте США распорядились эвакуировать семьи дипломатов с Украины с 24 января. По его словам, информацию подтвердили в официальных источниках.