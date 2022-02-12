В МИД Чехии призвали своих граждан покинуть Украину

МИД Чехии предостерёг граждан республики от поездок на Украину и предложил тем из них, кто уже находится в этой стране, рассмотреть возможность отъезда.

«МИД Чехии предостерегает от поездок на Украину. Если вы уже находитесь на Украине, рассмотрите возможность покинуть страну. МИД Чехии настоятельно предостерегает граждан республики от поездок и пребывания в приграничных областях Украины, на востоке и севере этой страны», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее власти Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Ирака призвали своих граждан покинуть Украину в интересах безопасности.