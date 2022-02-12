Несколько ближневосточных стран призвали своих граждан покинуть Украину

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Власти Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Ирака призвали своих граждан покинуть Украину в интересах безопасности.
Несколько ближневосточных стран призвали своих граждан покинуть Украину
  • AP

«В интересах обеспечения безопасности иракской общины на Украине и в связи с чрезвычайными обстоятельствами в этой стране МИД призывает находящихся там иракцев покинуть украинскую территорию, а граждан не ездить туда из соображений безопасности», — говорится в сообщении иракского ведомства в Twitter.

Также МИД Ирака призвал сотрудников своего посольства в Киеве «воспользоваться ежегодными отпусками таким образом, чтобы обеспечить безопасность персонала миссии».

Схожие сообщения в Twitter опубликовало Министерство иностранных дел Саудовской Аравии, а также посольство ОАЭ в Киеве.

Ранее МИД Германии рекомендовал немцам покинуть Украину.

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