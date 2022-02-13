«Настоящая информационная война»: в США не смогли назвать дату «вторжения» РФ на Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме не в состоянии предсказать точную дату «начала военных действий» на Украине и допускают, что эскалации не случится вовсе. При этом он сообщил, что США начали подготовку списков представителей «российских экономических элит», против которых в случае «вторжения России» будут введены санкции. Ранее американские СМИ утверждали, что Джо Байден назвал датой «вторжения» 16 февраля. По мнению экспертов, США продолжают нагнетать истерию и вести полноценную информационную войну против России.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме не в состоянии предсказать точную дату «начала военных действий» на Украине и допускают, что эскалации не случится вовсе.

В интервью CNN он заявил, что полномасштабные военные действия между Россией и Украиной могут начаться в любой день.

«То, как они (Россия. — RT) наращивали свои силы, то, как они маневрировали на месте, делает явной возможность очень скорого начала крупных военных действий... Это включает следующую неделю, до конца Олимпиады. Конечно, это может случиться после Олимпиады. Или, такое всё ещё возможно, Россия может избрать путь дипломатии», — приводит его слова РИА Новости.

Салливан также заявил, что американская сторона афиширует данные о ситуации вокруг Украины, чтобы «остановить войну» и не дать России возможность «устроить сюрприз». Он высказал мнение, что «военные действия могут начаться с бомбардировок с воздуха», и добавил, что США при необходимости готовы завершить вывоз своих дипломатических сотрудников.

Помимо этого, Салливан сообщил, что США начали подготовку списков представителей «российских экономических элит», против которых в случае «вторжения России» будут введены санкции.

«Мы составляем списки российских экономических элит, которые будут подвергнуты санкциями, не смогут свободно путешествовать и свободно тратить... Это затронет людей в окружении президента Путина», — высказался он.

Политолог Александр Дудчак в разговоре с RT отметил, что с помощью подобных заявлений США продолжают «нагнетать истерию».

«Если это входит в планы вашингтонской администрации, то они, конечно, знают, когда они спровоцируют боевые действия. Потому что Россия вторгаться на Украину явно не собирается… Враньё и бред настолько очевидны что они, конечно, очень злы на Россию и её руководство. Они всё анонсируют и анонсируют вторжение, а Россия всё никак не вторгается», — заметил эксперт.

Американская сторона назначает и отодвигает даты российского «вторжения» уже третий месяц, отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Непонятная ситуация, но нагнетание продолжается. Они оставляют для себя маленькую форточку, говоря, что не знают точный даты. Но вот, мол, уже вот-вот, сейчас должны начать… Это настоящая информационная война. Была выдумана идея, и поставлена задача, чтобы эта идея овладела массами. На её основе принимаются реальные политические решения, осуществляются телефонные звонки и переговоры о деэскалации», — сказал он RT.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ЕС ввести «превентивные» антироссийские санкции.

«Президент Украины... заявил о необходимости введения превентивных санкций против России с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля», — говорится в заявлении офиса Зеленского.

Делая такие заявления, украинский лидер занимается «противостоянием» с Москвой вместо того, чтобы сосредоточиться на выполнении Минских соглашений, заметил профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, при этом президент Украины говорит, что признаков возможного «нападения» России не имеется.

«Уходя от принципиального вопроса реализации Минских соглашений, он хотел бы по-прежнему заниматься противостоянием с Россией», — подчеркнул собеседник RT.

Вместе с тем пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможности введения превентивных санкций против России. По его словам, в таком случае ограничительные меры утратили бы свой сдерживающий фактор.

«Мы считаем, что они сохраняют такой эффект, находясь в резерве», — цитирует его РИА Новости.

Тем временем МИД Хорватии вслед за рядом других государств рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины в связи с ростом напряжённости вокруг государства.

РИА Новости

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Также газета «Европейская правда» со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что оставшихся на Украине американских сотрудников посольства США переводят работать из Киева во Львов.

«Это временное решение, команда посольства вернётся в Киев, как только это позволит ситуация», — сказал изданию неназванный американский дипломат.

В свою очередь, в МИД КНДР заявили, что США, провоцируя эскалацию военной напряжённости вокруг Украины, хотят создать повод для оправдания своих усилий по наращиванию военных сил, направленному на давление против России.

«Чем дальше США и НАТО будут прибегать к антироссийской конфронтационной компании, находясь в плену анахронической иллюзии, тем сильнее становятся ответные меры со стороны России по защите собственной безопасности и интересов», — заявили в ведомстве.

На фоне обострения ситуации вокруг Украины и из-за «ухудшения безопасности» руководство ОБСЕ сообщило о решении ряда стран передислоцировать своих граждан, работающих в Специальной мониторинговой миссии в Донбассе.

МИД России выразил озабоченность таким решением и призвал не втягивать организацию в «нечистоплотные политические игры».

«Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.