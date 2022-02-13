Депутат Рады Чернев назвал информацию о «вторжении России» информационной операцией США

Данные о якобы «вторжении России на Украину» являются частью информационной спецоперации Соединённых Штатов. Об этом заявил депутат Верховной рады Егор Чернев.

«США проводят одну из крупнейших информационных спецопераций в истории против России. И это мы должны чётко понимать, когда слышим о неизбежном вторжении», — написал Чернев в Facebook.

По его словам, целями подобных действий США являются мобилизация стран НАТО, а также демонизация России в мире.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Великобритания выдумали «российскую угрозу» с целью своей дальнейшей «героической» борьбы с ней и «громогласного объявления победы».

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что истерия о якобы «вторжении» России на Украину достигла своего апогея.