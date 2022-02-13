МИД КНДР назвал слухами заявления США об «агрессии России» против Украины
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«Цель США, которые в последнее время, широко распространяя слухи о нападении России на Украину, поспешно направляют многотысячный военный контингент в восточноевропейский регион, заключается в том, чтобы путём поэтапной эскалации военной напряжённости вокруг Украины создать повод для оправдания своих усилий по наращиванию военных сил, направленному на силовое давление против России», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНДР.
Ведомство также назвало НАТО «продуктом холодной войны».
«Чем дальше США и НАТО будут прибегать к антироссийской конфронтационной компании, находясь в плену анахронической иллюзии, тем сильнее становятся ответные меры со стороны России по защите собственной безопасности и интересов», — уверены в МИД Северной Кореи.