МИД КНДР назвал слухами заявления США об «агрессии России» против Украины

В МИД КНДР назвали слухами заявления США о «планах России по вторжению» на Украину. В Пхеньяне уверены, что цель Вашингтона в данном случае заключается в наращивании военных сил в Европе и давлении на Москву.

«Цель США, которые в последнее время, широко распространяя слухи о нападении России на Украину, поспешно направляют многотысячный военный контингент в восточноевропейский регион, заключается в том, чтобы путём поэтапной эскалации военной напряжённости вокруг Украины создать повод для оправдания своих усилий по наращиванию военных сил, направленному на силовое давление против России», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНДР.

Ведомство также назвало НАТО «продуктом холодной войны».

«Чем дальше США и НАТО будут прибегать к антироссийской конфронтационной компании, находясь в плену анахронической иллюзии, тем сильнее становятся ответные меры со стороны России по защите собственной безопасности и интересов», — уверены в МИД Северной Кореи.