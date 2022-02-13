В МИД Хорватии рекомендовали гражданам покинуть территорию Украины

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Гражданам Хорватии рекомендуется покинуть территорию Украины в связи с ростом напряжённости вокруг государства, заявил глава МИД республики Гордан Радман.
В МИД Хорватии рекомендовали гражданам покинуть территорию Украины
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«Гражданам Хорватии предложено связываться с посольством, а также было рекомендовано временно покинуть Украину», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, к настоящему времени на территории Украины находятся 114 хорватов. Из них 50 человек — в украинской столице, 25 — на западе страны, ещё 25 — на востоке. Кроме того, в миссии ОБСЕ числятся 14 граждан республики.

Радман отметил, что необходимости в закрытии посольства страны в Киеве пока нет, несмотря на непредсказуемость ситуации.

Ранее ряд стран ЕС призвали своих граждан покинуть Украину. Так, например, соответствующие рекомендации дали власти ГерманииИталииЧехииНидерландовФинляндии.

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