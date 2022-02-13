«Небо остаётся открытым»: на Украине прояснили ситуацию с авиасообщением над территорией страны

Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что авиасообщение над территорией страны остаётся открытым. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя появившуюся в СМИ информацию о приостановке полётов над территорией страны, заявил, что Киев не видит смысла закрывать своё воздушное пространство. Ранее украинские СМИ распространили информацию, что западные страховые компании планируют с 14 февраля закрыть воздушное пространство Украины. При этом самолёт украинской авиакомпании SkyUp уже был вынужден сесть в Кишинёве по требованию лизингодателя.

Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что авиасообщение над территорией страны остаётся открытым.

«Небо над Украиной остаётся открытым, государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков», — отмечается в сообщении в Facebook.

В ведомстве отметили, что большинство авиакомпаний продолжают работу без каких-либо ограничений.

«Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиакомпаний», — заявили там.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать свое воздушное пространство.

«Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать воздушное пространство. Это нонсенс. Я считаю, что в каком-то смысле это напоминает частичную блокаду», — заявил он.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник заявило, что западные страховые компании планируют с 14 февраля закрыть воздушное пространство Украины.

«Ни один самолёт не вылетит с Украины и не влетит в страну примерно с середины дня понедельника», — заявил собеседник издания.

Позднее РИА Новости со ссылкой на онлайн-табло украинских международных аэропортов Борисполь, Киев, Харьков, Запорожье, Львов и Днепр сообщило, что все полёты над Украиной выполняются в штатном режиме.

«На данный момент авиакомпании не отменяют свои рейсы. Если они будут отменять свои рейсы, они обязательно будут информировать об этом своих пассажиров», — сказали в справочной аэропорта Борисполь.

При этом депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко также заявил о возможной приостановке авиасообщения.

«Скорее всего, с завтрашнего дня с 16:00 по Киеву (17:00 мск. — RT) воздушное движение на Украине будет приостановлено», — написал Гончаренко в Telegram.

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Он отметил, что некоторые собственники самолётов, которые находятся в лизинге, уже запрещают самолётам входить в воздушное пространство Украины.

Официального подтверждения данной информации не поступало.

Вместе с тем самолёт украинской авиакомпании SkyUp, летевший из Мадейры в Киев, был вынужден совершить посадку в Кишиневе. В пресс-службе авиакомпании заявили, что это было сделано по требованию владельца самолёта.

«12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влёт самолёта UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолёта категорически отказал как раз в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев», — сказали в компании.

Сообщения о запрете на въезд россиянам

Кроме того, украинский депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что украинские власти запретили въезд на территорию страны россиянам.

«Украина перестала впускать на свою территорию граждан России», — написал он в своём Telegram-канале.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко опроверг эту информацию и призвал не руководствоваться слухами.

«Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», — заявил Демченко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада и ряд средств массовой информации реализуют глобальную информационную кампанию, распространяя заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

РИА Новости

© Стрингер

Она напомнила, что ранее в американских СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что Россия якобы «вторгнется» на территорию страны 16 февраля. При этом президент Украины Владимир Зеленский попросил представить доказательства того, что на эту дату запланировано нападение. Он также заявил, что в информационном пространстве стало появляться слишком много сообщений о «вторжении России на Украину».

«Вы такое вообще видели когда-нибудь? США два месяца ежедневно заявляют, что на Украину вот-вот нападёт Россия. Президент Украины и представители силового блока этой страны уже два месяца говорят, что такой информацией не располагают, а теперь ещё и просят неравнодушных поделиться данными», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что кроме ряда СМИ и неназванных американских источников такой информации нет ни у кого.

«Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», — заметила Захарова.

В эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» она также рассказала, что осуществляемая Западом провокация легла на подготовленную многолетнюю почву украинского конфликта, которым «активно заправляют США».

«Какая цель у этой истерики — нагнетание обстановки и, конечно, провокативная деятельность. Это часть международного охвата провокации», — цитирует её РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства, в частности, напомнила о поставках странами НАТО оружия на Украину. Кроме того, Захарова отметила, что за последние два месяца число западных инструкторов на территории Украины «увеличилось кратно».

«Украина нашпигована оружием, это оружие, которое поставляется натовскими странами во главе с США, Британией и так далее», — подчеркнула она.

Говоря об инциденте со снятием британского флага с посольства в Киеве, Захарова обратила внимание, что жест стал частью информационного парада-алле о «вторжении России». Она пояснила, что Запад, вместо того, чтобы чётко сообщить об эвакуации своего дипперсонала из Украины, потому что западные страны могут готовить провокации, стали рассказывать о том, что Россия вывезла посольство из Киева из-за якобы подготовки «вторжения».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Гонолулу заявил, что Россия якобы может осуществить некую провокацию, которую сможет использовать для оправдания «военных действий» в отношении Украины.

«Никого не должно удивить, если Россия организует провокацию или инцидент, который потом использует для оправдания изначально запланированных военных действий», — цитирует его ТАСС.

Он также заявил, что в случае, если Россия осуществит агрессию против Украины, реакция западных стран будет «быстрой, единой и жёсткой».

Кроме того он назвал благоразумным решение об эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве.

«Риск военных действий со стороны Российской Федерации достаточно высок, угроза достаточно серьезна, чтобы считать это благоразумной мерой», — заявил Блинкен.

При этом он отметил, что команда ключевых сотрудников останется в стране и «вместе с украинскими коллегами намерена упорно работать над урегулированием кризиса путем дипломатии и снижения напряженности».

Комментируя в беседе с RT слова Блинкена о возможной российской провокации, политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что «Запад готовит почву для того, чтобы самим подготовить провокацию военного характера на Украине и обвинить в этом Российскую Федерацию».

Такое поведение, по его словам, может свидетельствовать о наличии у США какого-то готового сценария развития ситуации на Украине. По словам эксперта, нет сомнений в том, что ситуация вокруг Украины нагнетается искусственно.

«Степень их безапелляционной лжи несколько удивляет и обескураживает. Нас, российскую сторону, пытаются втянуть в разговор, основанный на безумных предположениях, домыслах, дезинформации и фейках. Все здравые комментарии, заявления Москвы не принимаются в расчёт», — пояснил он.