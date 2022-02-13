В конгрессе США рассказали о влиянии «российской угрозы» на мечты украинцев

Член палаты представителей США от Демократической партии Марси Каптур выразила мнение, что «российская угроза» якобы препятствует тому, чтобы мечты и надежды жителей Украины сбылись. Со стенограммой выступления американского политика в конгрессе ознакомился RT.

«У народа Украины есть надежды и мечты, он хочет жить в безопасности, стабильности и устойчивом процветании. Но больше всего он желает свободы. Эти надежды и мечты сталкиваются с постоянной угрозой со стороны России. Кажется, что этому нет конца», — сказала Каптур.

В ходе своей речи политик также упомянула, что Вооружённые силы России «скапливаются у границ» соседнего государства.

Так, по мнению представительницы конгресса, в настоящее время «Украина — это линия схватки за свободу на европейском континенте», там, где находятся ближайшие союзники Соединённых Штатов.

На этом фоне Каптур отметила необходимость противостоять политике Москвы. По её словам, с соответствующими инициативами могли бы выступить ООН, НАТО и ОБСЕ.

«Нельзя позволять России действовать на европейском континенте подобно преступнику. Поэтому давайте стремиться не к разрушению, а к созиданию. Свободному миру пора решительно отвергнуть безобразные путинские замыслы и взяться за совместную работу, чтобы защитить Украину сейчас и навсегда», — резюмировала конгрессвумен.

В декабре Владимир Путин напомнил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что верит в отсутствие у России планов напасть на Украину.

В США, в свою очередь, заявляли, что видят признаки эскалации кризиса вокруг Украины. По словам советника президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана, российские войска якобы прибывают к границе соседнего государства.

Со своей стороны, в МИД России отметили, что в сложившейся к настоящему времени ситуации можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряжённости вокруг Украины путём массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах.