В Белом доме предупредили Китай о последствиях в случае смирения с «агрессией России»

Китай пострадает от последствий и изменения отношения к нему мирового сообщества, в случае если смирится с возможной агрессией России в отношении Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Если он даст зелёный свет... «вторжению» России на Украину, то Китай в конце концов столкнётся с последствиями и изменением отношения международного сообщества», — высказался Салливан. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что в особенности поменяется отношение европейских партнёров.

«Китай не сможет компенсировать экономические потери, которые Россия понесёт от санкций в случае вторжения», — заключил Салливан.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что ситуация вокруг Украины дошла до абсурда. Руденко отметил, что Москва неоднократно и на различных уровнях заявляла, что не планирует вторжение или нападение на Украину.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.