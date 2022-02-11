Салливан заявил о признаках «эскалации» кризиса вокруг Украины

Короткая ссылка
Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в стране продолжают замечать признаки эскалации кризиса вокруг Украины.
Салливан заявил о признаках «эскалации» кризиса вокруг Украины
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

«Мы продолжаем видеть признаки эскалации Россией ситуации», — приводит РИА Новости слова советника президента США по нацбезопасности. 

Он добавил, что российские войска якобы прибывают к украинской границе.

«Мы призываем всех американских граждан, которые остаются на Украине, немедленно покинуть страну», — сказал Салливан, отметив, что «риски достаточно высоки».

Ранее Салливан в ходе разговора обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом готовность Соединённых Штатов и НАТО к продолжению диалога с Россией.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить