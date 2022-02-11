Салливан заявил о признаках «эскалации» кризиса вокруг Украины
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«Мы продолжаем видеть признаки эскалации Россией ситуации», — приводит РИА Новости слова советника президента США по нацбезопасности.
Он добавил, что российские войска якобы прибывают к украинской границе.
«Мы призываем всех американских граждан, которые остаются на Украине, немедленно покинуть страну», — сказал Салливан, отметив, что «риски достаточно высоки».
Ранее Салливан в ходе разговора обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом готовность Соединённых Штатов и НАТО к продолжению диалога с Россией.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.