Салливан заявил о признаках «эскалации» кризиса вокруг Украины

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в стране продолжают замечать признаки эскалации кризиса вокруг Украины.

«Мы продолжаем видеть признаки эскалации Россией ситуации», — приводит РИА Новости слова советника президента США по нацбезопасности.

Он добавил, что российские войска якобы прибывают к украинской границе.

«Мы призываем всех американских граждан, которые остаются на Украине, немедленно покинуть страну», — сказал Салливан, отметив, что «риски достаточно высоки».

Ранее Салливан в ходе разговора обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом готовность Соединённых Штатов и НАТО к продолжению диалога с Россией.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.