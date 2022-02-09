Салливан обсудил со Столтенбергом готовность США и НАТО к продолжению диалога с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом готовность Соединённых Штатов и НАТО к продолжению диалога с Россией.

«Они обсудили общую обеспокоенность по поводу наращивания Россией сил вдоль украинских границ и подчеркнули приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Они обсудили готовность США и НАТО к дальнейшему участию в диалоге с Россией для нахождения дипломатического пути к деэскалации», — говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой заявил о важности продолжения диалога с Россией в различных форматах.

Он также подчёркивал невозможность нормализовать ситуацию на мировой арене без диалога с Россией.