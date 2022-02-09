Салливан обсудил со Столтенбергом готовность США и НАТО к продолжению диалога с Россией

Короткая ссылка
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом готовность Соединённых Штатов и НАТО к продолжению диалога с Россией.
Салливан обсудил со Столтенбергом готовность США и НАТО к продолжению диалога с Россией
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Они обсудили общую обеспокоенность по поводу наращивания Россией сил вдоль украинских границ и подчеркнули приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Они обсудили готовность США и НАТО к дальнейшему участию в диалоге с Россией для нахождения дипломатического пути к деэскалации», — говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой заявил о важности продолжения диалога с Россией в различных форматах.

Он также подчёркивал невозможность нормализовать ситуацию на мировой арене без диалога с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить