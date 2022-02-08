Макрон заявил о важности продолжения диалога с Россией в различных форматах
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«Мы должны использовать все средства для поддержания требовательного и важного диалога с Россией в разных форматах», — цитирует его ТАСС.
По словам французского лидера, приверженность возобновлению этого диалога и выполнению обязательств всех сторон была выражена публично президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Макрон подчеркнул, что это «единственный путь к достижению мира на Украине».
Ранее президент Франции заявил о невозможности нормализовать ситуацию на мировой арене без диалога с Россией.