Макрон заявил о невозможности нормализовать ситуацию без диалога с Россией

Нормализация международной ситуации невозможна без диалога с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Недавний период подтвердил, что, если мы отказываемся от диалога, а таким был выбор европейцев, когда мы вместе с канцлером Меркель предлагали провести саммит ЕС — Россия, то невозможно урегулировать ни один конфликт», — сказал Макрон в интервью Le Journal de Dimanche.

По его словам, в данном случае стороны позволяют другим говорить от своего имени и не могут содействовать коллективной безопасности.

Ранее стало известно, что Макрон намерен посетить Россию 7 февраля, 8 февраля — Украину.