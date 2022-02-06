Макрон заявил о невозможности нормализовать ситуацию без диалога с Россией

Короткая ссылка
Нормализация международной ситуации невозможна без диалога с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон заявил о невозможности нормализовать ситуацию без диалога с Россией
  • © Olivier Matthys
  • AP

«Недавний период подтвердил, что, если мы отказываемся от диалога, а таким был выбор европейцев, когда мы вместе с канцлером Меркель предлагали провести саммит ЕС — Россия, то невозможно урегулировать ни один конфликт», — сказал Макрон в интервью Le Journal de Dimanche.

По его словам, в данном случае стороны позволяют другим говорить от своего имени и не могут содействовать коллективной безопасности.

Ранее стало известно, что Макрон намерен посетить Россию 7 февраля, 8 февраля — Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить