Депутат Рады Гончаренко допустил приостановку авиасообщения над Украиной с 14 февраля
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«Скорее всего, с завтрашнего дня с 16:00 по Киеву (17:00 мск. — RT) воздушное движение на Украине будет приостановлено», — написал Гончаренко в Telegram.
Он отметил, что ряд лизингодателей уже запрещают самолётам входить в воздушное пространство Украины.
«На данный момент KLM отменил свои рейсы, Sky Up уже сажает рейс из Фуншала в Кишинёве, сегодня появится запрет от Air France», — заявил он.
Ранее лизингодатель запретил самолёту украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины.