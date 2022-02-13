Депутат Рады Гончаренко допустил приостановку авиасообщения над Украиной с 14 февраля

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о возможной приостановке авиасообщения над Украиной с 14 февраля.

«Скорее всего, с завтрашнего дня с 16:00 по Киеву (17:00 мск. — RT) воздушное движение на Украине будет приостановлено», — написал Гончаренко в Telegram.

Он отметил, что ряд лизингодателей уже запрещают самолётам входить в воздушное пространство Украины.

«На данный момент KLM отменил свои рейсы, Sky Up уже сажает рейс из Фуншала в Кишинёве, сегодня появится запрет от Air France», — заявил он.

Ранее лизингодатель запретил самолёту украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины.