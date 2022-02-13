Лизингодатель запретил самолёту украинской авиакомпании садиться в Киеве

Лизингодатель запретил самолёту украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины, сообщила пресс-служба авиалиний. Как отмечается, борт, который летел из португальской Мадейры в Киев, приземлился в Кишинёве.

«Из-за требований владельца воздушного судна самолёт авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал Мадейра, Португалия — Борисполь, Украина, был вынужден совершить посадку в Кишинёве», — приводит сообщение авиакомпании РИА Новости.

Как уточняется, лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влёт самолёта UR-SQO в воздушное пространство Украины.

Для 175 пассажиров организован трансфер из Кишинёва в Киев.

Как ранее сообщило издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник, «пул крупнейших международных страховых компаний» планирует объявить о том, что «не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний» при полётах над Украиной.