Reuters: американские представители миссии ОБСЕ уезжают из Донецка

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Американские представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе начали покидать Донецк на машинах, пишет Reuters со ссылкой на очевидцев.
Reuters: американские представители миссии ОБСЕ уезжают из Донецка
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Как пишет агентство, в ОБСЕ не ответили на просьбу прокомментировать эти сообщения.

Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике выразили опасение, что отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава СММ ОБСЕ может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева.

Также Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин отмечал, что представители США в СММ ОБСЕ уже собрали вещи, но пока не покинули Украину.

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