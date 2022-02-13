Reuters: американские представители миссии ОБСЕ уезжают из Донецка
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Как пишет агентство, в ОБСЕ не ответили на просьбу прокомментировать эти сообщения.
Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике выразили опасение, что отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава СММ ОБСЕ может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева.
Также Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин отмечал, что представители США в СММ ОБСЕ уже собрали вещи, но пока не покинули Украину.