В ЛНР опасаются, что за отзывом представителей Запада из СММ ОБСЕ последует провокация

В самопровозглашённой Луганской народной республике считают, что отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева.

Об этом заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

​​«Отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава СММ ОБСЕ — это сознательный шаг Запада по блокированию потока официальной информации с Украины, и военная опасность здесь ни при чём. Это подготовка какой-то масштабной провокации», — сказал он.

Агентство напоминает, что ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация США намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин позднее заявил, что представители США в СММ ОБСЕ уже собрали вещи, но пока не покинули Украину.