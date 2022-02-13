Глава Госавиаслужбы подтвердил, что небо над Украиной остаётся открытым

Авиасообщение над Украиной остаётся открытым, заявил в эфире телеканала «Украина 24» глава Госавиаслужбы страны Александр Бильчук.

«На сегодняшний день никаких изменений не произошло, авиационное пространство над Украиной остаётся открытым, мы постоянно анализируем ситуацию и принимаем при необходимости все необходимые меры, чтобы небо оставалось безопасным», — цитирует Бильчука ТАСС.

Как заявила авиакомпания SkyUp, мировые страховые компании уведомили украинских авиаперевозчиков о прекращении страхования самолётов при полётах над страной и потребовали от украинских авиаперевозчиков как можно скорее вернуть самолёты на территорию ЕС.

Вместе с тем Министерство инфраструктуры страны отметило, что небо над Украиной остаётся открытым.