Министерство инфраструктуры: небо над Украиной остаётся открытым
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«Небо над Украиной остаётся открытым, государство работает над предупреждением о рисках для авиаперевозчиков», — отмечается в сообщении.
В ведомстве отметили, что большинство авиакомпаний продолжают работу без каких-либо ограничений.
«Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиакомпаний», — отметили в Мининфраструктуры Украины.
Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о возможной приостановке авиасообщения над Украиной с 14 февраля.
Например, 13 февраля лизингодатель запретил самолёту украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины.
Перед этим в СМИ появились сообщения о том, что «пул крупнейших международных страховых компаний» планирует объявить о том, что «не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний» при полётах над Украиной.