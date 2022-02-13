Министерство инфраструктуры: небо над Украиной остаётся открытым

Авиасообщение над Украиной остаётся открытым. Об этом говорится в заявлении Министерства инфраструктуры страны в Facebook.

«Небо над Украиной остаётся открытым, государство работает над предупреждением о рисках для авиаперевозчиков», — отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что большинство авиакомпаний продолжают работу без каких-либо ограничений.

«Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиакомпаний», — отметили в Мининфраструктуры Украины.

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о возможной приостановке авиасообщения над Украиной с 14 февраля.

Например, 13 февраля лизингодатель запретил самолёту украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины.

Перед этим в СМИ появились сообщения о том, что «пул крупнейших международных страховых компаний» планирует объявить о том, что «не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний» при полётах над Украиной.