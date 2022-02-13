Иностранные лизингодатели требуют от авиаперевозчиков Украины вернуть самолёты в ЕС

Мировые страховые компании уведомили украинских авиаперевозчиков о прекращении страхования самолётов при полётах над страной из-за «риска начала боевых действий», сообщила авиакомпания SkyUp. В связи с этим лизингодатели требуют от украинских авиаперевозчиков как можно скорее вернуть самолёты на территорию ЕС.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.

«12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолётов для полётов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий», — сообщила пресс-служба.

Соответственно владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолётов на территорию ЕС, добавили там.

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о возможной приостановке авиасообщения над Украиной с 14 февраля.

Например, 13 февраля лизингодатель запретил самолёту украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины.