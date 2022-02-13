Иностранные лизингодатели требуют от авиаперевозчиков Украины вернуть самолёты в ЕС

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Мировые страховые компании уведомили украинских авиаперевозчиков о прекращении страхования самолётов при полётах над страной из-за «риска начала боевых действий», сообщила авиакомпания SkyUp. В связи с этим лизингодатели требуют от украинских авиаперевозчиков как можно скорее вернуть самолёты на территорию ЕС.
Иностранные лизингодатели требуют от авиаперевозчиков Украины вернуть самолёты в ЕС
  • Legion-Media

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.

«12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолётов для полётов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий», — сообщила пресс-служба.

Соответственно владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолётов на территорию ЕС, добавили там.

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о возможной приостановке авиасообщения над Украиной с 14 февраля.

Например, 13 февраля лизингодатель запретил самолёту  украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины.

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