Иностранные лизингодатели требуют от авиаперевозчиков Украины вернуть самолёты в ЕС
- Legion-Media
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.
«12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолётов для полётов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий», — сообщила пресс-служба.
Соответственно владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолётов на территорию ЕС, добавили там.
Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о возможной приостановке авиасообщения над Украиной с 14 февраля.
Например, 13 февраля лизингодатель запретил самолёту украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины.