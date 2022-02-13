Зеленский призвал незамедлительно ввести «превентивные санкции» против России

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ЕС к незамедлительному введению антироссийских санкций.

«Президент Украины... заявил о необходимости введения превентивных санкций против России с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля», — говорится в заявлении офиса главы государства.

В ходе переговоров Зеленский и Мишель также обсудили последние переговоры советников лидеров «нормандской четвёрки» в Берлине.

Накануне украинский президент провёл телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого они обсудили вопрос о деэскалации на Украине.