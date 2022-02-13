Зеленский призвал незамедлительно ввести «превентивные санкции» против России

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ЕС к незамедлительному введению антироссийских санкций.
Зеленский призвал незамедлительно ввести «превентивные санкции» против России
  • Gettyimages.ru

«Президент Украины... заявил о необходимости введения превентивных санкций против России с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля», — говорится в заявлении офиса главы государства.

В ходе переговоров Зеленский и Мишель также обсудили последние переговоры советников лидеров «нормандской четвёрки» в Берлине.

Накануне украинский президент провёл телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого они обсудили вопрос о деэскалации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить