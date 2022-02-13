Зеленский призвал незамедлительно ввести «превентивные санкции» против России
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«Президент Украины... заявил о необходимости введения превентивных санкций против России с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля», — говорится в заявлении офиса главы государства.
В ходе переговоров Зеленский и Мишель также обсудили последние переговоры советников лидеров «нормандской четвёрки» в Берлине.
Накануне украинский президент провёл телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого они обсудили вопрос о деэскалации на Украине.