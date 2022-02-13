Пентагон: США не будут вводить превентивные санкции против России и оставят их «в резерве»

В США по-прежнему не рассматривают варианта введения превентивных санкций против России из-за ситуации на Украине, заявил в эфире Fox News пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«На текущий момент мы не рассматриваем возможности введения превентивного санкционного режима», — цитирует его РИА Новости.

Кирби пояснил, что, если ввести антироссийские ограничения сейчас, эти меры утратят свой сдерживающий фактор.

«Мы считаем, что они сохраняют такой эффект, находясь в резерве», — подчеркнул представитель Пентагона.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что негативные последствия жёстких санкций против России будут неминуемы для западных инициаторов в случае принятия таких мер.