В МИД России предупредили Запад о последствиях в случае введения санкций

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Замглавы российского МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости заявил, что негативные последствия жёстких санкций против России будут неминуемы для западных инициаторов в случае принятия таких мер.
В МИД России предупредили Запад о последствиях в случае введения санкций
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«Можем лишь вновь повторить наше сожаление в отношении происходящего и подтвердить неминуемость негативных последствий от жёстких ограничений в наш адрес для западных инициаторов подобных мер», — сказал он.

По его словам, ни одна из сторон не заинтересована в таком развитии событий.

Панкин добавил, что Москва относится к многочисленным угрозам о введении санкций как «к контрпродуктивному нагнетанию информационного фона вокруг России», в том числе «через призму украинского сюжета».

Также в МИД России заявили, что западные страны готовы придумать повод для санкций против России.

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