В МИД заявили о готовности Запада выдумать повод для санкций против России

Западные страны готовы придумать повод для санкций против России, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.

«По большому счёту, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций, они будут найдены, а точнее выдуманы», — цитирует РИА Новости Панкина.

По его словам, в число таких выдуманных поводов входит бредовая идея-фикс о «нападении России на соседние страны».

Комментируя публикации разных западных СМИ о якобы «российском вторжении», официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала происходящее информационно-политическим марафоном «натовских желаний».