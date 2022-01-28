В МИД России подготовили проект концепции внешней политики страны

Президент России Владимир Путин заявил, что российский МИД подготовил проект концепции внешней политики страны с учётом изменений в международной политике.

Об этом он заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

«Министерство иностранных дел России подготовило проект обновлённой редакции концепции внешней политики России. Этот документ, конечно, относится к категории документов стратегического планирования. МИД России учёл здесь последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны, но и не позволит пренебрегать своими интересами в сфере безопасности.