Песков назвал плюсом в работе с администрацией Байдена наличие каналов для диалога
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«В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям. Это плюс», — сказал Песков.
По его словам, несколько лет назад диалог между Россией и США «был на нуле, как таковых контактов не было».
При этом Песков заявил, что «в остальном, к сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе».
Также в Кремле выразили мнение, что эффективность переговоров по разоруженческой тематике находится под вопросом, они будут многолетними и тяжёлыми.