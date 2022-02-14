Песков назвал плюсом в работе с администрацией Байдена наличие каналов для диалога

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости назвал плюсом в работе с администрацией американского лидера Джо Байдена наличие каналов для диалога.

«В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям. Это плюс», — сказал Песков.

По его словам, несколько лет назад диалог между Россией и США «был на нуле, как таковых контактов не было».

При этом Песков заявил, что «в остальном, к сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе».

Также в Кремле выразили мнение, что эффективность переговоров по разоруженческой тематике находится под вопросом, они будут многолетними и тяжёлыми.