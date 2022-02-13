«Панические настроения»: к каким последствиям для Украины может привести нагнетание военной истерии

Власти Украины попросили граждан не поддаваться панике и сохранять спокойствие. С соответствующими обращениями выступили глава правительства Украины Денис Шмыгаль и МИД страны. Заявления были сделаны на фоне настоятельных призывов к своим гражданам покинуть Украину со стороны более 30 зарубежных государств. Предлогом для отъезда иностранцев являются многочисленные сообщения о якобы грядущем «российском вторжении». Между тем из-за нагнетания ситуации Украина рискует столкнуться с серьёзными экономическим проблемами. В их числе — прекращение авиаперевозок и массовый отток инвестиций. По прогнозу экспертов, вбросы о военном конфликте могут погрузить Украину в глубокий экономический кризис. При этом единственным выходом из него будут новые внешние займы, лишь увеличивающие украинские долги, полагают аналитики.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в опубликованном на сайте правительства видеообращении призвал граждан сохранять спокойствие, верить в армию и государство. По его словам, против Украины ведётся гибридная война, которая имеет «много измерений».

«Война, которая ведётся против нас, — это не только солдаты и оружие. Она имеет много измерений: газовый кризис в Европе, расшатывание курса гривны, кибератаки на правительственные ресурсы, массовые псевдоминирования объектов инфраструктуры, проплаченные митинги и псевдомитинги. Это всё — элементы гибридной войны», — сказал Шмыгаль.

Но «самый страшный» элемент гибридной агрессии, по его мнению, — это «дезинформация с нагнетанием паники».

«Мы живём в мире быстрого распространения информации, когда панические настроения для врага являются подарком. Именно паника лучше танков и автоматов уничтожает государства», — заявил Шмыгаль.

Ранее аналогичный призыв был опубликован на сайте Министерства иностранных дел Украины.

«Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать расшатывающих стабильность и сеющих панику действий», — подчеркнули в МИД Украины.

«Раздражающие призывы»

Опрошенные RT эксперты считают, что публикация обращений правительства и МИД Украины вызвана мерами, которые анонсировали западные государства и ряд других стран в связи с мнимой угрозой «российского вторжения». За последние дни более 30 иностранных государств призвали своих граждан покинуть Украину и объявили о планах перенести либо сократить штат своих диппредставительств.

«В Киеве говорят о том, что сложившаяся с паникой ситуация — это гибридная война России против Украины. Однако истерию и психоз в украинском обществе раздувают именно фейки о «российском вторжении», источниками которых являются официальные лица США и Великобритании, а также активно подыгрывающие им западные медиа. В Киеве это отлично понимают, видят эти раздражающие массовые призывы уехать с Украины, но вновь разыгрывают комедию о вине России», — отметил в комментарии RT политолог Александр Асафов.

Эксперт напомнил, что первым государством, которое призвало граждан немедленно уехать с Украины, стали Соединённые Штаты. В частности, 11 февраля с таким заявлением выступил президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC, а Госдеп разместил сообщение, в котором настоятельно рекомендовал гражданам Соединённых Штатов покинуть Украину коммерческим или частным транспортом.

Вслед за США с аналогичными призывами выступили власти Великобритании, Эстонии, Чехии, Бельгии, Норвегии, Греции, Финляндии, ФРГ, Италии, Канады, Черногории, Швеции, Нидерландов, Северной Македонии, Словении, Испании, Болгарии, Албании, Японии, Южной Кореи, а также некоторые страны Ближнего Востока.

Наряду с этим началась эвакуация диппредставительств иностранных государств. Так, американские власти заявили, что большинство сотрудников американского посольства в Киеве «немедленно покинут страну».

Союзники Соединённых Штатов также анонсировали меры в отношении дипломатического присутствия на Украине. Например, Канада решила приостановить работу представительства в украинской столице и перенести его во Львов, а Словакия сообщила, что вывезет на родину семьи сотрудников посольства в Киеве и генконсульства в Ужгороде.

«Вашингтон ежедневно поднимает ставки, уже называются даже конкретные даты «вторжения» России на Украину. Мы видим, что Украина стала заложником этой большой геополитической игры. Впрочем, ничего удивительно в таком положении дел нет. Запад никогда не считался с реальными интересами Украины. Эта страна всегда была инструментом, который использовался в антироссийских целях», — отметил Асафов.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно сетовал на обилие сообщений о грядущем «вторжении» РФ. В конце января он заявил, что со стороны Вашингтона идёт чрезмерное нагнетание ситуации. По мнению президента Украины, Белый дом совершает ошибку, максимально обостряя тему возможной агрессии против Украины.

А накануне в беседе с журналистами он призвал их предоставлять доказательства утверждениям о скорой военной операции против Украины.

Посольство США в Киеве

РИА Новости

© Стрингер

Как предположил Асафов, в настоящее время киевское руководство, вероятно, само пребывает в паническом состоянии из-за политики США, которая спровоцировала масштабный отъезд иностранцев и дипломатов из Украины.

«Владимир Зеленский и его окружение не знают, как разумно объяснить происходящее украинским гражданам. При этом они понимают, что у них нет никаких рычагов влияния, чтобы остановить американские провокационные вбросы, которые идут нескончаемым потоком. Видно, что Киев пытается как-то спорить с США, но вся эта истерика прекратится только тогда, когда этого захотят американцы», — подчеркнул Асафов.

«Пустое небо»

В комментарии RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин объяснил беспокойство руководства Украины прежде всего экономическими последствиями истерии вокруг «российского вторжения». По мнению эксперта, киевские власти осознают, что украинская экономика рискует обрушиться «под подавлением» затеянной США информационной кампании.

«Все предпосылки для этого есть. Сейчас это главным образом выражается в том, что иностранцы выводят из Украины свои капиталы, а граждане страны, у которых есть накопления, на фоне всей этой истерии раздумывают над тем, куда бы уехать», — пояснил Жарихин.

На сегодняшний день в Киеве выступают с разнонаправленными оценками экономической обстановки в стране в условиях распространения панических настроений.

В своём видеообращении Денис Шмыгаль заявил, что Украина якобы только наращивает экономическую мощь, в том числе благодаря поддержке «международных партнёров».

При этом за две недели до выступления Шмыгаля глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью американскому изданию Vice озвучил прямо противоположную информацию. По словам главы внешнеполитического ведомства, экономика Украины ослабевает «из-за распространяемой в обществе паники» и испытывает нехватку внешней финансовой поддержки.

В начале февраля из-за «повышенной вероятности конфликта» агентство Fitch понизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с «позитивного» до «стабильного». Аналитики сообщили, что у Киева возросли «риски, связанные с внешним финансированием» и наблюдается отток капитала.

Помимо этого, слухи о высокой вероятности начала боевых действий могут больно ударить по авиационному рынку Украины. Со ссылкой на источники в отрасли издание «СТРАНА.ua» сообщило, что уже 14 февраля крупнейшие международные страховые компании могут объявить об отказе покрывать страховые случаи авиаперевозчиков, летающих над Украиной.

Самолёт авиакомпании KLM

AFP

© PASCAL PAVANI

В комментарии журналистам этого СМИ глава Ассоциации страхового бизнеса Украины Вячеслав Черняховский сказал, что страна рискует получить «в прямом смысле пустое небо —не будут летать ни иностранные, ни украинские перевозчики».

На сегодняшний день известно о приостановке полётов на Украину со стороны нидерландской компании KLM. Такую информацию опубликовала местная газета De Telegraaf со ссылкой на авиаперевозчика.

Кроме того, 13 февраля лизингодатель украинской авиакомпании SkyUp запретил одному из бортов входить в воздушное пространство страны. Попавший под такие «санкции» самолёт вылетел из Португалии и приземлился в Кишинёве, хотя следовал в Киев.

На текущий момент большинство авиарейсов на Украину и с неё выполняются штатно. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии Reuters, что Киев не видит смысла закрывать воздушное пространство, но допустил его частичную блокаду.

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Как считает Жарихин, воздушная блокада — лишь небольшая часть экономических проблем, которые рискует получить Киев. По мнению эксперта, по-настоящему катастрофическая ситуация в ближайшее время может наступить с иностранными и отечественными капиталовложениями.

«Безусловно, Украина понесёт большие потери даже от временного прекращения полётов над своей территорией. Но хуже всего — это массовый отток внутренних и внешних инвестиций, что усугубит проблемы в промышленности, ещё больше увеличит безработицу и ослабит курс гривны. Я думаю, что Украина близка к такому сценарию», — сказал Жарихин.

На столь неблагоприятном фоне практически единственным спасением для Украины может стать увеличение объёмов кредитования со стороны МВФ и других международных финансовых институтов, «что равносильно затягиванию петли на шее», считает эксперт.

«Украина позволяет поступать с собой как с расходным материалом, потому что она полностью зависима от Запада. И в условиях грядущего кризиса Киев может остаться на плаву только за счёт новых внешних займов», — резюмировал Жарихин.