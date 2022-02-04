Токсичные манёвры: почему Киев решил провести учения возле Чернобыльской АЭС

4 февраля начинаются тактико-специальные учения подразделений МВД Украины в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС «в связи с усиленной охраной внешних и внутренних границ». Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения. Отмечается, что во время учений будут отрабатываться слаженность подразделений МВД при выполнении задач по обороне населённого пункта, тактика ведения боевых действий в урбанизированной местности и ликвидация их последствий. На тренировках будут присутствовать зарубежные послы и представители государств — партнёров Украины. По мнению экспертов, учения возле АЭС — ход Киева, направленный на усиление истерии вокруг «российского вторжения».

В пятницу, 4 февраля, начинаются тактико-специальные учения подразделений Министерства внутренних дел Украины в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС «в связи с усиленной охраной внешних и внутренних границ». Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения на своей официальной странице в Facebook.

«Сообщаем, что в связи с ситуацией повышенной защиты и усиленной охраной внешних и внутренних границ нашей страны и по инициативе Министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в зоне отчуждения 4 февраля пройдут совместные тактико-специальные учения подразделений МВД Украины», — говорится в сообщении украинского ведомства.

Отмечается, что во время манёвров будут отрабатываться слаженность подразделений украинского Министерства внутренних дел во время выполнения задач по обороне населённого пункта, тактика ведения боевых действий в урбанизированной местности и ликвидация их последствий.

«Учения будут проходить максимально корректно и тактично, с учётом места проведения и с пониманием уникальности территории», — говорится в сообщении.

Указывается также, что на тренировках будут присутствовать в том числе послы иностранных государств и представители стран — партнёров Украины.

На фоне кампании Запада

Украинские учения пройдут на фоне кампании, развёрнутой США и Западом по поводу пресловутого «вторжения» России на Украину. В частности, британский телеканал Sky News 31 января выпустил репортаж, в котором утверждалось, что если Россия решит вторгнуться на Украину и пойти кратчайшим путём до Киева, то это якобы будет дорога через чернобыльскую зону отчуждения — «один из самых радиоактивных районов на планете».

«Сейчас существуют опасения насчёт свежих распоряжений о направлении российских войск для того, чтобы они по пути в Киев взяли эту территорию под контроль, — считает Sky News. — В силу возросшего уровня российской угрозы Украина увеличила численность своих сил в зоне отчуждения, направив туда ещё 7,5 тыс. пограничников за последние два месяца».

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Информацию об увеличении количества пограничных патрулей телеканалу подтвердил подполковник Госпогранслужбы Украины Юрий Шахрайчук.

«Мы увеличили степень защиты, количество патрулей, а также число людей, задействованных в этих патрулях», — сказал он.

Как информирует Sky News, пограничная служба Украины надеется, что сможет заблаговременно заметить приближение российских войск в случае вторжения и вызвать подкрепление.

«Если российские силы смогут пройти через Чернобыль, то дальше в направлении Киева их ждёт равнинная сельская местность и лес. Путь до столицы Украины на танке займёт всего несколько часов», — нагнетают ситуацию британские журналисты.

В Москве неоднократно опровергали информацию о якобы намерении России вторгнуться на Украину. Высшие лица государства, включая президента РФ Владимира Путина, главу российского МИД Сергея Лаврова и многих других, не раз заявляли, что «нападение» РФ на Украину — лишь предлог для усиления НАТО у российских границ.

Но Запад угрожает Москве санкциями, продолжая развивать тему «российского вторжения». Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 февраля заявил, что Лондон совместно с рядом других западных столиц готовит пакет санкций, а также иных мер, которые будут активированы «в ту же минуту, когда нога российского солдата пересечёт украинскую границу и ступит на украинскую территорию».

В свою очередь, Зеленский отметил, что вместе с Джонсоном они обсудили комплекс шагов по сдерживанию России. По его словам, «профилактика лучше, чем реанимация». После этого пресс-служба украинского президента напомнила, что Киевом уже принято решение об увеличении численности вооружённых сил ещё на 100 тыс. военнослужащих.

Встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского

AP

© Peter Nicholls

Соответствующий указ, который предусматривает наращивание численности войск в течение следующих трёх лет и создание дополнительных 20 бригад ВСУ, Зеленский подписал 1 февраля.

«Этот указ — старт перехода Украины к профессиональной армии. Этот указ — не потому, что «скоро война». Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир — мир в Украине», — заявил Зеленский.

Напомним, после принятия Радой закона об увеличении ВСУ в июле 2021 года численность украинских военных достигла 261 тыс. человек.

«Дополнительный риск»

Как отметил в беседе с RT ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО доктор политических наук Михаил Александров, под ситуацией «повышенной защиты и усиленной охраны внешних и внутренних границ» Государственное агентство Украины имеет в виду ряд мер на случай «уже набившего оскомину якобы вторжения России».

«Запад продолжает проводить свою истерическую кампанию по этому поводу. Киев же, ранее пытавшийся снизить накал напряжённости из-за паники внутри Украины, теперь, по всей видимости, решил прибегнуть к другой тактике — ещё большему раскручиванию истерии», — сказал аналитик.

И учения подразделений МВД Украины — ход Киева, направленный на усиление напряжённости, считает Александров.

По словам эксперта, Украина неслучайно пригласила на манёвры возле АЭС иностранных представителей.

«Цель Киева — напугать Запад. Украинская сторона хочет донести до своих иностранных партнёров, что, если РФ «вторгнется» на Украину через зону отчуждения Чернобыльской АЭС, это чревато серьёзными проблемами, и не только для Киева, поскольку при военных действиях взрывы могут повредить глубокие слои почвы, из которой в атмосферу будут выброшены накопившиеся в ней радиоактивные вещества. Все эти страшилки нужны Киеву, чтобы добиться от Запада новой военной помощи и усиления давления на РФ», — считает аналитик.

При этом Александров уверен, что радиоактивное заражение местности если и произойдёт, то исключительно по вине украинской стороны: организация учений в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС — мероприятие, сопровождающееся определёнными серьёзными рисками.

«А сама мысль о том, что Россия может якобы напасть на Украину, да ещё и через зону отчуждения больше похожа на сюжет фантастического триллера. Это выходит за все рамки здравого смысла: у РФ нет необходимости вторгаться на Украину, тем более через эту территорию», — отметил Александров.

Эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков также считает, что проведение военных учений возле Чернобыльской АЭС чревато возникновением опасных ситуаций, связанных с распространением радиации на неповреждённые территории.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС

Legion-Media

© Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa USA

«Однако, учитывая истерию Запада вокруг якобы планов России по «нападению», Киев считает предстоящие учения оправданными. На деле же они вызывают дополнительный риск для Украины со стороны самой Украины», — отметил он в разговоре с RT.

Однако Киев не задумывается об этом, ему нужно дать западным странам лишний повод подумать, что для борьбы с российской «агрессией» Украине необходимо больше военной помощи, полагает Ермаков.

«На учениях представителей Запада будут обрабатывать, делая упор на радиоактивное заражение и «российскую угрозу», — считает он.

По словам Ермакова, за счёт проведения учений вблизи Чернобыльской АЭС Киев хочет добиться нагнетания истерии вокруг «российского вторжения», однако вредит в первую очередь самому себе.

«Опасность ситуации заключается ещё и в том, что за счёт активности МВД у АЭС уже и так взбудораженное украинское общество может отреагировать очень непредсказуемо. В Киеве митинги недовольных действиями властей уже проходили, а сейчас подобными мероприятиями в районе Чернобыльской АЭС Киев сам сеет дополнительные панические настроения», — заключил аналитик.