Токсичные манёвры: почему Киев решил провести учения возле Чернобыльской АЭС
- Украинские силовики / зона отчуждения Чернобыльской АЭС
- © Vladimir Shtanko/Anadolu Agency via Getty Images/ Legion-Media /Zoonar/Oliver Sved
В пятницу, 4 февраля, начинаются тактико-специальные учения подразделений Министерства внутренних дел Украины в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС «в связи с усиленной охраной внешних и внутренних границ». Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения на своей официальной странице в Facebook.
«Сообщаем, что в связи с ситуацией повышенной защиты и усиленной охраной внешних и внутренних границ нашей страны и по инициативе Министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в зоне отчуждения 4 февраля пройдут совместные тактико-специальные учения подразделений МВД Украины», — говорится в сообщении украинского ведомства.
Отмечается, что во время манёвров будут отрабатываться слаженность подразделений украинского Министерства внутренних дел во время выполнения задач по обороне населённого пункта, тактика ведения боевых действий в урбанизированной местности и ликвидация их последствий.
«Учения будут проходить максимально корректно и тактично, с учётом места проведения и с пониманием уникальности территории», — говорится в сообщении.
Указывается также, что на тренировках будут присутствовать в том числе послы иностранных государств и представители стран — партнёров Украины.
На фоне кампании Запада
Украинские учения пройдут на фоне кампании, развёрнутой США и Западом по поводу пресловутого «вторжения» России на Украину. В частности, британский телеканал Sky News 31 января выпустил репортаж, в котором утверждалось, что если Россия решит вторгнуться на Украину и пойти кратчайшим путём до Киева, то это якобы будет дорога через чернобыльскую зону отчуждения — «один из самых радиоактивных районов на планете».
«Сейчас существуют опасения насчёт свежих распоряжений о направлении российских войск для того, чтобы они по пути в Киев взяли эту территорию под контроль, — считает Sky News. — В силу возросшего уровня российской угрозы Украина увеличила численность своих сил в зоне отчуждения, направив туда ещё 7,5 тыс. пограничников за последние два месяца».
Информацию об увеличении количества пограничных патрулей телеканалу подтвердил подполковник Госпогранслужбы Украины Юрий Шахрайчук.
«Мы увеличили степень защиты, количество патрулей, а также число людей, задействованных в этих патрулях», — сказал он.
Как информирует Sky News, пограничная служба Украины надеется, что сможет заблаговременно заметить приближение российских войск в случае вторжения и вызвать подкрепление.
«Если российские силы смогут пройти через Чернобыль, то дальше в направлении Киева их ждёт равнинная сельская местность и лес. Путь до столицы Украины на танке займёт всего несколько часов», — нагнетают ситуацию британские журналисты.
В Москве неоднократно опровергали информацию о якобы намерении России вторгнуться на Украину. Высшие лица государства, включая президента РФ Владимира Путина, главу российского МИД Сергея Лаврова и многих других, не раз заявляли, что «нападение» РФ на Украину — лишь предлог для усиления НАТО у российских границ.
Но Запад угрожает Москве санкциями, продолжая развивать тему «российского вторжения». Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 февраля заявил, что Лондон совместно с рядом других западных столиц готовит пакет санкций, а также иных мер, которые будут активированы «в ту же минуту, когда нога российского солдата пересечёт украинскую границу и ступит на украинскую территорию».
В свою очередь, Зеленский отметил, что вместе с Джонсоном они обсудили комплекс шагов по сдерживанию России. По его словам, «профилактика лучше, чем реанимация». После этого пресс-служба украинского президента напомнила, что Киевом уже принято решение об увеличении численности вооружённых сил ещё на 100 тыс. военнослужащих.
- Встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского
- AP
- © Peter Nicholls
Соответствующий указ, который предусматривает наращивание численности войск в течение следующих трёх лет и создание дополнительных 20 бригад ВСУ, Зеленский подписал 1 февраля.
«Этот указ — старт перехода Украины к профессиональной армии. Этот указ — не потому, что «скоро война». Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир — мир в Украине», — заявил Зеленский.
Напомним, после принятия Радой закона об увеличении ВСУ в июле 2021 года численность украинских военных достигла 261 тыс. человек.
«Дополнительный риск»
Как отметил в беседе с RT ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО доктор политических наук Михаил Александров, под ситуацией «повышенной защиты и усиленной охраны внешних и внутренних границ» Государственное агентство Украины имеет в виду ряд мер на случай «уже набившего оскомину якобы вторжения России».
«Запад продолжает проводить свою истерическую кампанию по этому поводу. Киев же, ранее пытавшийся снизить накал напряжённости из-за паники внутри Украины, теперь, по всей видимости, решил прибегнуть к другой тактике — ещё большему раскручиванию истерии», — сказал аналитик.
И учения подразделений МВД Украины — ход Киева, направленный на усиление напряжённости, считает Александров.
По словам эксперта, Украина неслучайно пригласила на манёвры возле АЭС иностранных представителей.
«Цель Киева — напугать Запад. Украинская сторона хочет донести до своих иностранных партнёров, что, если РФ «вторгнется» на Украину через зону отчуждения Чернобыльской АЭС, это чревато серьёзными проблемами, и не только для Киева, поскольку при военных действиях взрывы могут повредить глубокие слои почвы, из которой в атмосферу будут выброшены накопившиеся в ней радиоактивные вещества. Все эти страшилки нужны Киеву, чтобы добиться от Запада новой военной помощи и усиления давления на РФ», — считает аналитик.
При этом Александров уверен, что радиоактивное заражение местности если и произойдёт, то исключительно по вине украинской стороны: организация учений в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС — мероприятие, сопровождающееся определёнными серьёзными рисками.
«А сама мысль о том, что Россия может якобы напасть на Украину, да ещё и через зону отчуждения больше похожа на сюжет фантастического триллера. Это выходит за все рамки здравого смысла: у РФ нет необходимости вторгаться на Украину, тем более через эту территорию», — отметил Александров.
Эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков также считает, что проведение военных учений возле Чернобыльской АЭС чревато возникновением опасных ситуаций, связанных с распространением радиации на неповреждённые территории.
- Зона отчуждения Чернобыльской АЭС
- Legion-Media
- © Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa USA
«Однако, учитывая истерию Запада вокруг якобы планов России по «нападению», Киев считает предстоящие учения оправданными. На деле же они вызывают дополнительный риск для Украины со стороны самой Украины», — отметил он в разговоре с RT.
Однако Киев не задумывается об этом, ему нужно дать западным странам лишний повод подумать, что для борьбы с российской «агрессией» Украине необходимо больше военной помощи, полагает Ермаков.
«На учениях представителей Запада будут обрабатывать, делая упор на радиоактивное заражение и «российскую угрозу», — считает он.
По словам Ермакова, за счёт проведения учений вблизи Чернобыльской АЭС Киев хочет добиться нагнетания истерии вокруг «российского вторжения», однако вредит в первую очередь самому себе.
«Опасность ситуации заключается ещё и в том, что за счёт активности МВД у АЭС уже и так взбудораженное украинское общество может отреагировать очень непредсказуемо. В Киеве митинги недовольных действиями властей уже проходили, а сейчас подобными мероприятиями в районе Чернобыльской АЭС Киев сам сеет дополнительные панические настроения», — заключил аналитик.
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