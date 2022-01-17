Нацгвардия Украины провела учения в четырёх приграничных областях

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Национальная гвардия Украины провела учения в четырёх приграничных областях.
Нацгвардия Украины провела учения в четырёх приграничных областях
  • © Pavlo_Bagmut / Avalon
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«В течение недели гвардейцы Харьковской, Сумской, Донецкой и Луганской областей практически отрабатывали умение противостоять внешней агрессии, диверсиям, террористическим угрозам. Были развёрнуты пункты управления войсками, обустроены и замаскированы позиции», — приводит РИА Новости сообщение МВД Украины.

Отмечается, что «одним из важнейших аспектов этих тренировок стало обеспечение живучести личного состава в условиях использования противником авиации, артиллерии и БПЛА».

Как отмечается, личный состав действовал слаженно, проверил свои навыки в реальных условиях. 

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Берлин и Париж не ведут никакой игры за спиной у Киева.

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