Глава МИД Украины Кулеба: Берлин и Париж не ведут никакой игры за спиной Киева

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Берлин и Париж не ведут никакой игры за спиной Киева.
Глава МИД Украины Кулеба: Берлин и Париж не ведут никакой игры за спиной Киева
  • © AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

«Для нас сейчас важно другое: что ни Берлин, ни Париж не принимают никаких решений по Украине без Украины и не ведут никакой игры за нашей спиной в отношениях с Россией», — приводит УНИАН его слова.

Ранее Кулеба заявил, что Киев выполнил свою часть договорённостей в рамках урегулирования ситуации в Донбассе, которые были приняты на саммите в нормандском формате в Париже.

Политолог Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT заявление главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что для украинского режима никакого плана Б, кроме выполнения Минских соглашений, быть не может.

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