Глава МИД Украины Кулеба: Берлин и Париж не ведут никакой игры за спиной Киева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Берлин и Париж не ведут никакой игры за спиной Киева.

«Для нас сейчас важно другое: что ни Берлин, ни Париж не принимают никаких решений по Украине без Украины и не ведут никакой игры за нашей спиной в отношениях с Россией», — приводит УНИАН его слова.

Ранее Кулеба заявил, что Киев выполнил свою часть договорённостей в рамках урегулирования ситуации в Донбассе, которые были приняты на саммите в нормандском формате в Париже.

Политолог Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT заявление главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что для украинского режима никакого плана Б, кроме выполнения Минских соглашений, быть не может.