Глава МИД Украины Кулеба заявил о выполнении Киевом части Минских соглашений

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев выполнил свою часть договорённостей в рамках урегулирования ситуации в Донбассе, которые были приняты на саммите в нормандском формате в Париже.

«В 2019 году наши лидеры собрались на саммит в Париже, там был принят документ, согласно которому Украина и Россия взяли на себя определённые обязательства, выполнение которых должно способствовать выполнению Минских соглашений», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в Киеве. 

Кулеба считает, что Украина «выполнила свою часть, Россия не выполнила».

Он добавил, что украинская сторона занимает конструктивную позицию по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее французский посол в России Пьер Леви заявил, что Франция и Германия направляют усилия на выполнение минских договорённостей для решения конфликта в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить