Глава МИД Украины Кулеба заявил о выполнении Киевом части Минских соглашений
«В 2019 году наши лидеры собрались на саммит в Париже, там был принят документ, согласно которому Украина и Россия взяли на себя определённые обязательства, выполнение которых должно способствовать выполнению Минских соглашений», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в Киеве.
Кулеба считает, что Украина «выполнила свою часть, Россия не выполнила».
Он добавил, что украинская сторона занимает конструктивную позицию по урегулированию ситуации в Донбассе.
Ранее французский посол в России Пьер Леви заявил, что Франция и Германия направляют усилия на выполнение минских договорённостей для решения конфликта в Донбассе.