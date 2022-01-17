Глава МИД Украины Кулеба заявил о выполнении Киевом части Минских соглашений

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев выполнил свою часть договорённостей в рамках урегулирования ситуации в Донбассе, которые были приняты на саммите в нормандском формате в Париже.

«В 2019 году наши лидеры собрались на саммит в Париже, там был принят документ, согласно которому Украина и Россия взяли на себя определённые обязательства, выполнение которых должно способствовать выполнению Минских соглашений», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в Киеве.

Кулеба считает, что Украина «выполнила свою часть, Россия не выполнила».

Он добавил, что украинская сторона занимает конструктивную позицию по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее французский посол в России Пьер Леви заявил, что Франция и Германия направляют усилия на выполнение минских договорённостей для решения конфликта в Донбассе.