Посол Франции в России Леви высказался о выполнении Минских соглашений

Франция и Германия направляют усилия на выполнение минских договорённостей для решения конфликта в Донбассе, заявил французский посол в России Пьер Леви.

«По этому поводу (Минских соглашений. — RT) Франция и Германия направляют свои усилия в рамках нормандского формата на полное их выполнение», — приводит РИА Новости слова Леви на брифинге, посвящённом председательству Франции в Совете ЕС.

По его словам, минские договорённости остаются единственной базой для решения конфликта в Донбассе.

Ранее стало известно, что российская сторона решительным образом предостерегает украинские власти и страны Запада от попыток решить ситуацию в Донбассе военным путём.