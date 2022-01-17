Посол Франции в России Леви высказался о выполнении Минских соглашений

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Франция и Германия направляют усилия на выполнение минских договорённостей для решения конфликта в Донбассе, заявил французский посол в России Пьер Леви.
Посол Франции в России Леви высказался о выполнении Минских соглашений
  • ©Kay Nietfeld/picture alliance
  • Gettyimages.ru

«По этому поводу (Минских соглашений. — RT) Франция и Германия направляют свои усилия в рамках нормандского формата на полное их выполнение», — приводит РИА Новости слова Леви на брифинге, посвящённом председательству Франции в Совете ЕС.

По его словам, минские договорённости остаются единственной базой для решения конфликта в Донбассе.

Ранее стало известно, что российская сторона решительным образом предостерегает украинские власти и страны Запада от попыток решить ситуацию в Донбассе военным путём.

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