В МИД России предостерегли Киев и страны Запада от силового решения ситуации в Донбассе
- Legion-Media
«Мы самым решительным образом предостерегаем и Киев, и его западных партнёров от подобного рода замыслов, если они у кого-то формируются, потому что это просто путь в никуда», — сообщил он в интервью телеканалу RTVI.
Рябков заявил о необходимости возвращения Украины к выполнению Минских соглашений.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе.