В МИД России предостерегли Киев и страны Запада от силового решения ситуации в Донбассе

Российская сторона решительным образом предостерегает украинские власти и страны Запада от попыток решить ситуацию в Донбассе военным путём. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы самым решительным образом предостерегаем и Киев, и его западных партнёров от подобного рода замыслов, если они у кого-то формируются, потому что это просто путь в никуда», — сообщил он в интервью телеканалу RTVI.

Рябков заявил о необходимости возвращения Украины к выполнению Минских соглашений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе.