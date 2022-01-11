Зеленский отметил необходимость предметно договариваться о решении конфликта в Донбассе
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«Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырёх стран», — приводит заявление главы государства по итогам визита советников лидеров Франции и Германии пресс-служба офиса президента Украины.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что Германия и Франция намерены оживить нормандский формат и снова сделать его эффективным.
Он отметил, что это обсудили с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости найти «прочное решение» конфликта в Донбассе.