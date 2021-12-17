Шольц заявил о намерении ФРГ и Франции реанимировать нормандский формат
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«С нашей стороны мы настаивали на том, что мы намерены сделать снова деятельным и эффективным тот формат, который существует и с которым так связаны Германия и Франция, а именно нормандский формат», — приводит ТАСС слова Шольца на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита ЕС.
Он отметил, что это было обсуждено с украинским лидеров Владимиром Зеленским.
По словам Макрона, Франция рассчитывает на возвращение России к дискуссиям в нормандском формате.
Ранее Эммануэль Макрон заявил о необходимости найти «прочное решение» конфликта в Донбассе.