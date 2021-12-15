Макрон призвал найти «прочное решение» конфликта в Донбассе

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости найти «прочное решение» конфликта в Донбассе.

Об этом французский лидер написал в своём Twitter.

«Германия и Франция продолжают посредничество в этом отношении в рамках нормандского формата», — отметил он.

Ранее лидеры Франции, Украины и ФРГ выступили за продолжение нормандского формата.