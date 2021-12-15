Макрон призвал найти «прочное решение» конфликта в Донбассе
Французский президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости найти «прочное решение» конфликта в Донбассе.
- Reuters
Об этом французский лидер написал в своём Twitter.
«Германия и Франция продолжают посредничество в этом отношении в рамках нормандского формата», — отметил он.
Ранее лидеры Франции, Украины и ФРГ выступили за продолжение нормандского формата.
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