Лидеры Франции, Украины и ФРГ выступили за продолжение нормандского формата

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Президент Украины Владимир Зеленский, французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц выступили за продолжение активной работы в рамках нормандского формата.
Лидеры Франции, Украины и ФРГ выступили за продолжение нормандского формата
  • Reuters

Как сообщила пресс-служба президента Украины, встреча лидеров трёх стран прошла в Брюсселе.

Отмечается, что стороны «согласились с необходимостью продолжения активной работы в нормандском формате». Также они призвали обеспечить выполнение решений, утверждённых на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.

Зеленский заявил, что это касается в первую очередь выполнения режима прекращения огня, взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия двух новых пропускных пунктов.

Ранее Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции разблокирование работы нормандского формата.

Также сообщалось, что Шольц обсудил с Макроном вопросы укрепления суверенитета Европы.

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