Лидеры Франции, Украины и ФРГ выступили за продолжение нормандского формата
- Reuters
Как сообщила пресс-служба президента Украины, встреча лидеров трёх стран прошла в Брюсселе.
Отмечается, что стороны «согласились с необходимостью продолжения активной работы в нормандском формате». Также они призвали обеспечить выполнение решений, утверждённых на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.
Зеленский заявил, что это касается в первую очередь выполнения режима прекращения огня, взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия двух новых пропускных пунктов.
Ранее Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции разблокирование работы нормандского формата.
Также сообщалось, что Шольц обсудил с Макроном вопросы укрепления суверенитета Европы.