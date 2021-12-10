Новый канцлер ФРГ Шольц обсудил с Макроном укрепление европейского суверенитета
- Reuters
«Речь о том, как мы можем усилить Европу, европейский суверенитет на всех уровнях, которые относятся к этому», — приводит РИА Новости заявление Шольца.
Стороны также обсудили экономические вопросы, сферу безопасности и внешней политики.
«Это был дружественный разговор по всем темам, которые нас объединяют», — подытожил канцлер Германии.
Ранее Макрон анонсировал предстоящие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским на следующей неделе.