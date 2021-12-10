Новый канцлер ФРГ Шольц обсудил с Макроном укрепление европейского суверенитета

Новоизбранный канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с французским президентом Эммануэлем Макроном вопросы укрепления суверенитета Европы.

«Речь о том, как мы можем усилить Европу, европейский суверенитет на всех уровнях, которые относятся к этому», — приводит РИА Новости заявление Шольца.

Стороны также обсудили экономические вопросы, сферу безопасности и внешней политики.

«Это был дружественный разговор по всем темам, которые нас объединяют», — подытожил канцлер Германии.

Ранее Макрон анонсировал предстоящие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским на следующей неделе.