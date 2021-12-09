Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским на следующей неделе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским на следующей неделе.

«Наше желание — в контакте с президентом Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с президентом Путиным, с которым я проведу переговоры на следующей неделе, перезапустить этот (нормандский. — RT) формат», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство AFP сообщило, что Макрон намеревался обсудить с Путиным и Зеленским текущую ситуацию на Украине.

7 декабря Макрон провёл переговоры с лидерами США, Германии, Великобритании и Италии.