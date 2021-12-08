AFP: Макрон в ближайшие дни обсудит с Путиным и Зеленским ситуацию на Украине
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Как сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец, французский президент провёл 7 декабря переговоры с лидерами США, Германии, Великобритании и Италии.
«Пять глав государств и правительств подтвердили свою решимость работать вместе, чтобы гарантировать суверенитет, стабильность и безопасность Украины», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее стало известно, что переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились немногим более двух часов.