Зеленский заявил, что обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном разблокирование работы нормандского формата.

«Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке нормандского формата и работе трёхсторонней контактной группы по Донбассу. Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей», — написал Зеленский в Twitter.

Также он поблагодарил президента Франции за положительную оценку текущих реформ на Украине.

Ранее Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом безопасность в военной и энергетической сферах.