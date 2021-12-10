Зеленский заявил, что обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном разблокирование работы нормандского формата.
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата
  • Reuters

«Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке нормандского формата и работе трёхсторонней контактной группы по Донбассу. Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей», — написал Зеленский в Twitter.

Также он поблагодарил президента Франции за положительную оценку текущих реформ на Украине.

Ранее Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом безопасность в военной и энергетической сферах.

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