В ФРГ выразили надежду на скорые переговоры на высоком уровне в нормандском формате

В Германии надеются, что переговоры на высоком уровне в нормандском формате пройдут в ближайшее время, заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

По его словам, Германия долгое время выступает за возобновление работы нормандского формата.

«Мы надеемся, что эти переговоры будут продолжены и мы вскоре сможем вести высокопоставленные переговоры в нормандском формате», — приводит РИА Новости слова Бюхнера на брифинге в Берлине.

Ранее французский посол в России Пьер Леви заявил, что Франция и Германия направляют усилия на выполнение минских договорённостей для решения конфликта в Донбассе.