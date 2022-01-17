В ФРГ выразили надежду на скорые переговоры на высоком уровне в нормандском формате
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По его словам, Германия долгое время выступает за возобновление работы нормандского формата.
«Мы надеемся, что эти переговоры будут продолжены и мы вскоре сможем вести высокопоставленные переговоры в нормандском формате», — приводит РИА Новости слова Бюхнера на брифинге в Берлине.
Ранее французский посол в России Пьер Леви заявил, что Франция и Германия направляют усилия на выполнение минских договорённостей для решения конфликта в Донбассе.