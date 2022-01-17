Политолог Ганжара раскритиковал Киев за невыполнение Минских соглашений

Политолог Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT заявление главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что для украинского режима никакого плана Б, кроме выполнения Минских соглашений, быть не может.

«Мы на протяжении многих лет наблюдаем ситуацию, как киевский режим (причём неважно, кем он персонально возглавляется) пытается уйти от исполнения Минских соглашений, которые являются безальтернативным ключом к миру на Украине», — пояснил Ганжара.

По его мнению, у президента Украины Владимира Зеленского был исторический шанс решить ситуацию в Донбассе.

«На самом деле выполнить историческую миссию — принести мир... Сегодня мы наблюдаем катастрофическое падение рейтингов действующего президента Украины, который постоянно создаёт вокруг себя очередные информационные пустышки и идёт по той же дороге, что и (экс-президент Украины Пётр. — RT) Порошенко», — подчеркнул собеседник RT.

Комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев «выполнил свою часть» соглашений, а Россия — нет, эксперт добавил, что подобные высказывания строятся исключительно на «нежелании принести мир на Украину».

Специалист пояснил, Россия находится «за скобками» Минских соглашений, но, как добавил Ганжара, позиция Москвы заключается в том, чтобы конфликт в Донбассе был разрешён мирным путём.

Ранее Лавров заявил, что для украинского режима никакого плана Б, кроме выполнения Минских соглашений, быть не может.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев выполнил свою часть договорённостей в рамках урегулирования ситуации в Донбассе, которые были приняты на саммите в нормандском формате в Париже.

Кулеба считает, что Украина «выполнила свою часть, Россия не выполнила».

5 декабря замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что обвинения в адрес России в невыполнении Минских соглашений абсурдны.

Он отметил, что таких обязательств попросту не существует.