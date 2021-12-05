Грушко назвал абсурдными обвинения в адрес России в невыполнении Минских соглашений

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Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что обвинения в адрес России в невыполнении Минских соглашений абсурдны.
Грушко назвал абсурдными обвинения в адрес России в невыполнении Минских соглашений
  • РИА Новости

«Обвинения, которые выдвигаются в наш адрес насчёт того, что якобы Россия не выполняет какие-то обязательства, вытекающие из минских договорённостей... абсурдны», — заявил Грушко.

Он отметил, что таких обязательств попросту не существует.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, поэтому её надо заставлять это делать.

3 декабря госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что власти США считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.

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