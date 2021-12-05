Лавров заявил о необходимости заставлять Украину выполнять Минские соглашения

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Глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, поэтому её надо заставлять это делать.
Лавров заявил о необходимости заставлять Украину выполнять Минские соглашения
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Если её (Украину. — RT) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Её надо заставлять, именно для этого и был создан нормандский формат, но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, российская сторона привлекает внимание Германии и Франции к тому, что «это надо обязательно сделать».

Таким образом Лавров ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина. 

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что применение в Донбассе турецких ударных беспилотников Bayraktar было разовой мерой и якобы не нарушило Минские соглашения.

2 декабря госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что власти США считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.

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