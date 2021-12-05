Лавров заявил о необходимости заставлять Украину выполнять Минские соглашения
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«Если её (Украину. — RT) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Её надо заставлять, именно для этого и был создан нормандский формат, но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами», — цитирует его ТАСС.
По словам министра, российская сторона привлекает внимание Германии и Франции к тому, что «это надо обязательно сделать».
Таким образом Лавров ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что применение в Донбассе турецких ударных беспилотников Bayraktar было разовой мерой и якобы не нарушило Минские соглашения.
2 декабря госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что власти США считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.